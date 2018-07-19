Президент Ильхам Алиев: «Южный газовый коридор» может открыть новые возможности для азербайджано-итальянских отношений

19 июля 2018 00:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Южный газовый коридор» может открыть новые возможности для азербайджано-итальянских отношений в сфере энергетики.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время официального приема, организованного в честь Президента Италии Серджо Маттареллы.

«Дамы и господа. Снова приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну, господин Президент. Выражаю благодарность за то, что наградили меня и Мехрибан Алиеву высокими орденами Италии. Я оцениваю это как высокую оценку нашей деятельности в направлении развития азербайджано-итальянских отношений», - сказал глава государства.

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