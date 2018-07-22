Сеть азербайджанцев США проводит кампанию в связи с 25-ой годовщиной оккупации Агдамского района

22 июля 2018 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сеть азербайджанцев США (USAN) начала ежегодную кампанию по информированию американской общественности об оккупации Агдамского района Азербайджана армянскими вооруженными силами 23 июля 1993 года. Члены азербайджанской диаспоры посылают письма законодателям, официальным лицам в администрации США, а также средствам массовой информации по всей Америке.

В сообщении отмечается факт оккупации азербайджанских районов во время Карабахской войны, резни, учиненной против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, приводятся статистические данные. Авторы письма отмечают факт полного игнорирования Арменией резолюций Совета Безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884, требующих немедленного вывода армянских оккупационных сил, и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/62/L.42 с теми же требованиями. Участники кампании USAN призывают американское правительство усилить давление на Армению и потребовать исполнения резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Члены азербайджанской диаспоры призывают правительство США оказать давление на Армению и принудить ее к соблюдению резолюций международных организаций, выводу своих оккупационных войск с территории суверенного Азербайджана и созданию условий для возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

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