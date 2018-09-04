Сергей Марков: Подписание Каспийской конвенции увеличивает прибыльность проектов в регионе

БАКУ /Trend/ - С подписанием конвенции по статусу Каспия большое количество проектов, которые балансировали раньше на грани прибыльности, сейчас автоматически оказываются прибыльными. Об этом сказал на пресс-конференции в Баку российский общественный деятель, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований», депутат Государственной думы РФ пятого созыва, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

"Переговоры по статусу Каспия шли 20 лет, и теперь противоречия разрешены. В результате подписания Каспийской конвенции сформирован прочный правовой фундамент различного рода экономических проектов по развитию в Каспийском регионе. Это означает миллиарды, возможно, десятки миллиардов прибыли", - считает Марков.

По его словам, в России, Азербайджане и Казахстане называют подписание Каспийской конвенции историческим, эпохальным событием. И это не случайно.

"Ведь пока не было прочного правового фундамента в виде Конвенции, отсутствовало четкое представление о том, как конкретно делить дно и воду, юристы крупных международных банков были вынуждены отмечать некую правовую неопределенность. Сейчас риск с правовой неопределенностью уходит, и в результате проценты, под которые можно получить деньги у различного рода консорциумов, сократились. Большое количество проектов, которые балансировали раньше на грани прибыльности, сейчас автоматически оказываются прибыльными. Это автоматические механизмы, которые существуют у рейтинговых агентств и банковских структур", - отметил Марков.

По мнению российского политолога, причиной того, что вопрос Конвенции был, наконец, решен, в какой-то степени послужили санкции США против Ирана. Иран, который был главным противником модели, разработанной совместно Россией, Азербайджаном и Казахстаном и утвержденной в трехстороннем договоре между нашими странами несколько лет назад, сопротивлялся.

"Мы предлагали делить по медианой линии, а Иран предлагал делить по 20 процентов. Но если бы не было американских угроз, Иран, может быть, вел переговоры еще лет 10. Теперь они решили закрыть все тылы перед возможным конфликтом с американцами и быстро согласились, чем, наконец, завершились продолжавшиеся 20 лет переговоры", - сказал Сергей Марков.

Согласно Конвенции, дно делится между всеми государствами, так что страны региона могут спокойно добывать природные ресурсы на своем участке моря, а воды Каспия в основном остаются общими, кроме тех достаточно небольших участков, которые считаются прибрежными водами. Эксклюзивная рыболовецкая зона тоже небольшая, отметил Марков, добавив, что таким образом созданы условия для сотрудничества в вопросах биологических ресурсов и строго разделены возможности осуществления нефтегазовых проектов.

Российский политолог также подчеркнул важность еще одного аспекта, связанного с подписанием Каспийской конвенции. Положения о том, что никакие другие государства не могут иметь военные силы, инфраструктуру вооруженных сил в бассейне Каспийского моря. На это имеют право только пять прикаспийских государств.

"Этот договор создает больше уверенности, что внешние военные силы здесь никогда не появятся", - сказал Сергей Марков.

Напомним, что 12 августа главы на V саммите глав государств прикаспийских стран каспийской пятерки подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года.

(Автор: Франгиз Агаларова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.