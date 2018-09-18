В Азербайджане открылась первая региональная служба "Друг малого и среднего бизнеса"

18 сентября 2018 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в промышленном квартале, созданном в Масаллы, состоялось открытие первой региональной службы "Друг малого и среднего бизнеса" Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, распространённом Агентством.

В церемонии открытия принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о сети "Друг МСБ". Было сказано, что этот проект является одним из важных стратегических проектов агентства и деятельность его в регионах будет осуществляться с помощью этой сети.

Миссия службы "Друг МСБ" и главные направления ее деятельности были представлены Президенту Ильхаму Алиеву.

Деятельность "Друзей МСБ" будет направлена на создание нового МСБ, реализацию потенциала развития региона с помощью развития существующего МСБ. С этой целью будут определены потенциальные инвестиционные проекты и поощряться их осуществление посредством МСБ.

Другим важным направлением деятельности "Друзей МСБ" будет многочисленная поддержка МСБ в соответствии с требованиями его устойчивого развития. Деятельность в этом направлении будет нацелена, с одной стороны, на расширение возможностей использования существующих механизмов государственной поддержки, обеспечение беспрепятственного и свободного доступа МСБ к этой поддержке, с другой стороны, на применение многочисленных механизмов поддержки, которые будут оказаны агентством.

Другим важным направлением деятельности "Друзей МСБ" будет защита прав МСБ. Защита прав МСБ предусматривает оперативное решение возможных проблем на платформе сотрудничества государство-предприниматель.

Еще одним важным направлением деятельности "Друзей МСБ" станет осуществление опросов и мониторингов. "Друзья МСБ", которые будут находиться в тесной связи с предпринимателями, будут узнавать посредством опросов их нужды по развитию. В то же время посредством "Друзей МСБ" на местах будет проводиться мониторинг услуг, предоставляемых МСБ.

Планируется организовать сеть "Друзей МСБ" по всей стране. В следующем году планируется полное построение этой сети и обеспечение ее эффективной деятельности.

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