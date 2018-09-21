Полад Бюльбюльоглу вручил «Почетный диплом Президента Азербайджана» Михаилу Швыдкому

Московский театр мюзикла представил новую постановку «Жизнь прекрасна», приуроченную к 70-летию художественного руководителя театра Михаила Швыдкого.

На вечере присутствовали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу. Выступая перед собравшимися, П.Бюльбюльоглу поздравил М.Швыдкого с юбилеем. «Я вывел такую формулу, что таких людей, как Михаил Ефимович, сегодня уже не производят. Он настоящий друг, очень искренний, очень чуткий и очень верный, - сказал посол Азербайджана в России. - И я знаю, что Михаил Ефимович меня отругает, потому что он несколько раз предупредил меня, что никаких поздравлений и официальных речей. Но я должен выполнить поручение своего Президента, Ильхама Алиева, что для меня гораздо ответственнее, чем слова Михаила Ефимовича, честно говоря».

Посол передал Михаилу Швыдкому «Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики».

Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева за плодотворную деятельность в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Михаил Швыдкой награжден «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

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