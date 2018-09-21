Парламент АДР сыграл важную роль в развитии идеологии государственности в нашей стране - спикер

21 сентября 2018 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики и ее парламента стало проявлением потенциала государственности нашего народа в новых исторических условиях и реализацией мечты о независимости.

Об этом председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов сказал, выступая в пятницу на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.

"Применение системы парламентской республики, уверенные шаги на пути к демократической и светской государственности открыли новую страницу в политической жизни не только Азербайджана, но и всего мусульманского Востока", - отметил спикер.

Oгтай Асадов отметил, что принятые парламентом Азербайджанской Демократической Республики прогрессивные законодательные акты в политической, экономической, социальной, культурной и военной сферах создали условия для эффективной деятельности этого государства. «Впервые на Востоке в Азербайджанской Демократической Республике было закреплено равноправное избирательное право для мужчин и женщин. Aзербайджанский парламент осуществлял свою деятельность на основе демократических принципов. В этом законодательном органе были представлены все политические силы и течения, представители различных национальностей, существовавшие в стране. Парламент Aзербайджанской Демократической Республики сыграл важную роль в развитии идеологии государственности и политической культуры в нашей стране. Успешная деятельность этого парламента свидетельствует о том, что азербайджанский народ способен создать национальное государство, основанное на демократических принципах», - сказал председатель Mилли Меджлиса.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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