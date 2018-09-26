Президент Ильхам Алиев наблюдает соревнования Чемпионата мира по дзюдо

БАКУ /Trend/ - В среду на Чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Баку, азербайджанский спортсмен Ушанги Кокаури вышел в финал.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены семьи, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер посмотрели в Национальной арене гимнастики полуфинал Чемпионата мира по дзюдо.

Ушанги Кокаури, который ведет борьбу в весовой категории выше 100 килограмм, в полуфинале победил узбекского спортсмена Бекмурода Олтыбоева, и вышел в финал. В решающем бою он встретится с грузинским дзюдоистом Гурамом Тушишвили.

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