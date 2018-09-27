Эльмар Мамедьяров: Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будут продолжены в октябре

27 сентября 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в следующем месяце. Об этом, как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя итоги встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ, которая прошла в среду в Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"В целом переговоры продолжались более трех часов. Состоялся интересный и важный обмен мнениями о продолжающемся развитии урегулирования конфликта, а также о том, что необходимо сделать для обеспечения устойчивого мира в регионе. Мы договорились продолжить эти переговоры в следующем месяце, включая визит сопредседателей в регион", - сказал Эльмар Мамедъяров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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