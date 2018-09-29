Проведение митинга по нагорно-карабахской проблеме ничего не решает - азербайджанский депутат

29 сентября 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта - приоритетный вопрос, стоящий перед азербайджанским государством, и под руководством Президента Ильхама Алиева проводится решительная политика в этом направлении. Об этом в субботу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что азербайджанское государство всегда демонстрирует конкретную позицию в этом направлении, заключающуюся в том, что конфликт должен быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана и согласно принципам международного права. «Во всех своих выступлениях и с международных трибун Президент Ильхам Алиев озвучивает эту позицию, доводя до внимания мирового сообщества, что Азербайджан не пойдет ни какие уступки по этому вопросу. Наряду с переговорами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, Азербайджан уделяет большое внимание строительству армии, и сегодня страна обладает сильной армией, оснащенной самой современной военной техникой», - сказал Мирзазаде.

Депутат подчеркнул, что международное сообщество поддерживает позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху, и все государства, международные организации признают территориальную целостность Азербайджана. «В этом аспекте считаю, что проведение общественными организациями сегодняшнего митинга в Баку по Нагорному Карабаху служит не решению конфликта, а наоборот, заблуждению местной и международной общественности. Если азербайджанское государство проводит решительную политику в этом направлении, то в организации подобных митингов необходимости нет. Азербайджан - свободное и демократическое государство, каждый может свободно выражать свое мнение, но подобные митинги ничего не решают, и не отражают позицию азербайджанского государства», - сказал он.

Отметим, что сегодня группа общественно-политических активистов проведет митинг в связи с нагорно-карабахской проблемой. Исполнительная власть Баку разрешила провести митинг на стадионе "Мехсул" в Ясамальском районе Баку.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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