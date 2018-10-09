Азербайджан играет ведущую роль в восстановлении и расширении исторического Шелкового пути - спикер

9 октября 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет ведущую роль в восстановлении и расширении исторического Шелкового пути.

Об этом председатель Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов сказал на встрече с председателем Национальной ассамблеи Кореи Мун Хи-сангом в Анталье, говорится в сообщении парламента Азербайджана, распространенном во вторник.

Асадов выразил удовлетворение динамичным развитием отношений между Азербайджаном и Кореей, отметил, что деятельность совместных комиссий между Азербайджаном и Кореей, организация совместных бизнес-форумов создают большие возможности для расширения сотрудничества.

Спикер подчеркнул, что у сданной в эксплуатацию в прошлом году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и транспортного коридора Север-Юг большие перспективы, что азербайджанские и корейские компании реализуют совместные проекты, Азербайджан открыт для иностранных инвестиций, для чего в стране созданы благоприятные условия.

На встрече обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы развития азербайджано-корейских связей, а также политическая ситуация, существующая на Корейском полуострове, и армяно-азербайджанский конфликт.

Отметим, что встреча прошла в рамках третьего заседания председателей парламентов евразийских стран.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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