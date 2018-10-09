Президент Азербайджана: В отношении нарушителей социальной справедливости будут приниматься очень серьезные меры

9 октября 2018 22:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В социальной сфере проводятся серьезные реформы. Мной были даны очень серьезные поручения новому руководству министерства о том, чтобы в отношении нарушителей социальной справедливости принимались очень серьезные меры. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

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