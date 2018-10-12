Хикмет Гаджиев: Попытки руководства Армении представить армяно-азербайджанский конфликт как конфликт по защите прав человека необоснованны (версия 2)

12 октября 2018 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Попытки армянского руководства представить армяно-азербайджанский конфликт как конфликт по защите прав человека и его утверждения, что Азербайджан требует территории якобы без проживания на них армянского населения, совершенно необоснованны и являются вздором.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что Армения, вопреки уставу ООН, применив силу, оккупировала территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих районов и создала на этих территориях сепаратистский режим.

«Армения совершила в отношении Азербайджана многочисленные военные преступления, преступления против человечества, сопровождавшиеся грубым нарушением международного гуманитарного права. Армения, совершив кровавую этническую чистку в отношении азербайджанской общины оккупированного ею Нагорного Карабаха и жителей прилегающих районов, открыто демонстрирует, что преследует цели незаконной аннексии этих территорий без присутствия на них местного азербайджанского населения», - сказал Гаджиев.

Заместитель завотделом Администрации Президента также сказал, что разговор Армении о правах человека в то время, когда она грубо нарушает самые первостепенные права более миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев, выходит за всякие политические, правовые и моральные рамки.

«Армения старается отрицать существование азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Также Армения ни в коем случае не позволяет построить диалог между армянской и азербайджанской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Фундаментальные права и свободы человека носят универсальный характер и должны применяться на равной основе без дискриминации. Как закреплено в Венской декларации 1993 года и Программе деятельности, «все права человека являются универсальными, неотделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными», - отметил Гаджиев.

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