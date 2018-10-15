Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в развитую страну - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в развитую страну. Об этом сказал Trend в понедельник американский эксперт по глобальной политике и трансатлантическим отношениям, советник декана юридического колледжа Чикаго-Кент Питер Тейс.

«Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал стратегическим партнером стран Европейского союза в областях торговли, экономики, поставок нефти и экспорта природного газа, осуществляемых по современной трубопроводной инфраструктуре, которая обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран. За последние 15 лет Азербайджан стал надежным союзником и партнером демократических, промышленно развитых и процветающих стран мира. Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в развитую страну, укрепил Вооруженные силы», - сказал Тейс.

Американский эксперт отметил, что Азербайджан – страна, где осуществляется значительное развитие инфраструктуры, является самым важным логистическим центром Евразии.

Баку - мировая столица межкультурного и межконфессионального диалога, добавил он.

«Благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Шеки и Огуз являются важными туристическими направлениями. Азербайджан находится на правильном пути процветания, промышленного развития, технологических инноваций и исследований в области машиностроения», - сказал Тейс.

Говоря о достижениях Азербайджана в сфере спорта за последние 15 лет, американский эксперт отметил, что Азербайджан оказался в центре внимания на международной арене благодаря своей роли в организации престижных спортивных мероприятий.

«Баку показал, что это идеальное место для крупных международных спортивных и стратегических саммитов, которые способствуют миру и эффективному диалогу во всем мире», - сказал он.

Азербайджан продолжит впечатлять мир своими достижениями и успешной реализацией стратегических проектов, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь каждого гражданина страны, добавил Тейс.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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