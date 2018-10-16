МИД Азербайджана: После выборов в Армении станет более ясно, насколько страна готова к миру и стабильности

16 октября 2018 03:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После предстоящих в Армении выборов станет еще более ясно, насколько эта страна готова к миру и стабильности.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе своего выступления на встрече глав МИД стран «Восточного партнерства».

Мамедъяров отметил, что 2018-ый год, с точки зрения развития повестки сотрудничества с Советом Европы (СЕ), очень плодотворный год.

«Принятие документа о Приоритетах партнерства Азербайджан–ЕС является одним из важнейших этапов двусторонних отношений. Надеюсь, что этот документ обеспечит необходимые рамки для секторального сотрудничества на 2018-2020-й годы», - сказал Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана также отметил, что СЕ все еще является основным торговым партнером Азербайджана, и что около 50 процентов внешнего торгового оборота попадает на его долю.

«СЕ за последние несколько лет сделал инвестиции в Азербайджан на сумму 15 миллиардов долларов. В Азербайджане действует более 1500 компаний из ЕС», - отметил министр.

Мамедъяров также отметил, что последнее расширение показательных карт Транс-Европейской транспортной сети (TEN-T) в сфере транспорта может создать прочную платформу с целью развития транспортного и торгового диалога.

«Здесь мне хотелось бы отметить необходимость в скором завершении долгосрочного инвестиционного плана действий», - добавил глава МИД.

Эльмар Мамедъяров также затронул и армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Он сказал, что разрешение конфликта является одним из важнейших вопросов для устойчивого развития региона.

«Проведенные мною с армянским коллегой две встречи, разговор, состоявшийся между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, дает нам положительный импульс продвигаться вперед. После предстоящих в Армении выборов станет еще более ясно, насколько эта страна готова к миру и стабильности, а это, в первую очередь означает вывод Арменией своих войск с азербайджанских территорий. Азербайджан, в свою очередь, как и заявлял неоднократно, готов к субстантивным и правленным на результат переговорам», - сказал Эльмар Мамедъяров.

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