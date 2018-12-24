Рост благосостояния народа всегда в центре внимания Президента Ильхама Алиева - депутат

24 декабря 2018 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о выдаче единовременной помощи малообеспеченным семьям в очередной раз демонстрирует, что рост благосостояния граждан всегда находится в центре внимания главы государства. Об этом в понедельник сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гулиев.

По словам депутата, это распоряжение свидетельствует о том, что в основе социальной политики Азербайджанского государства стоит забота о человеке и его благосостоянии. «Социальная политика, проводимая под руководством главы государства, является одним из приоритетных направлений государственной политики страны, направленной на обеспечение достойного проживания людей. Поэтому госбюджет страны также социально направленный. И даже во время глобального финансово-экономического кризиса в Азербайджане реализовывались все социальные проекты», - сказал Гулиев.

Депутат напомнил, что работа, проводимая Азербайджаном в сфере социальной политики, высоко оценивается и на международном уровне: «Азербайджан присоединился к Целям устойчивого развития ООН, и провел важную работу для реализации этих задач. Азербайджан смог опередить многие страны в этой сфере».

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям к 28 декабря 2018 года каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, будет выплачена единовременная помощь в размере 100 манатов по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В целях финансирования единовременной помощи из неизрасходованного остатка средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год для адресной государственной социальной помощи и социальных пособий, выделено пять миллионов манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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