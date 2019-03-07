Во время визита в Агсу Президент Ильхам Алиев интересовался проблемами не у чиновников, а у народа – житель района

БАКУ /Trend/ - Во время визита в Агсу Президент Ильхам Алиев интересовался проблемами не у чиновников, а у народа, в отдельности выслушивал каждого.

Об этом в четверг сказал Trend житель Агсуинского района, инвалид Карабахской войны Аллахверди Гамбаров.

Гамбаров отметил, что приезд Президента Ильхама Алиева в Агсу очень обрадовал жителей: «Во время встречи глава государства поинтересовался проблемами жителей, чьи дома пострадали от землетрясения. Пятого февраля в Агсу, Шамахы и Исмаилы произошли землетрясения. Незамедлительная реакция Президента Ильхама Алиева, данное им поручение в связи со скорейшим устранением ущерба, еще раз подтвердили то, что глава государства всегда рядом с народом. Несмотря на то, что Президент дал соответствующие указания местным органам исполнительной власти, он сам приехал в Агсу, чтобы лично проконтролировать ситуацию, встретился с жителями. Президент Ильхам Алиев продемонстрировал, что внимательно интересуется проблемами народа, воспринимая их проблемы как свои собственые».

Житель района добавил, что жители Агсу всегда поддерживают Президента Ильхама Алиева.

Отметим, что землетрясения, произошедшие 5 и 6 февраля, нанесли ущерб домам и инфраструктуре в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.

В соответствии с распоряжением и поручениями главы государства последствия стихии устраняются.

Для ознакомления на месте с работами, проводимыми в связи с исполнением распоряжения, Президент Ильхам Алиев шестого марта прибыл с визитом в Агсуинский район.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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