Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 31 марта - Днём геноцида азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - В отношении азербайджанцев периодически совершались акты геноцида, в том числе, геноцид 1918 года и, к сожалению, они никогда не получали исторической оценки в международном масштабе.

Об этом говорится в заявлении Уполномоченной по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Эльмиры Сулеймановой, сообщает в понедельник Trend.

"Начиная с XIX века, тысячи армянских семей были переселены из Ирана и Турции в Карабах, Нахичевань, Зангезур, Эриванскую губернию и другие регионы, являющиеся историческими землями Азербайджана. Целью политики геноцида, этнической чистки и депортации, более двух столетий целенаправленно проводившейся армянскими националистами и их пособниками против азербайджанцев, осуществлялось изгнание наших соотечественников с их исторических земель и создание на этих территориях государства «Великая Армения», - говорится в документе.

В обращении подчеркивается, что одной из самых ужасных кровавых составляющих частей этой политики стал совершённый в 1918 году геноцид азербайджанцев, отличающийся своими тяжёлыми последствиями.

Исторические факты свидетельствуют, что армяне, ловко используя февральскую и октябрьскую революции 1917 года, под прикрытием большевистских лозунгов сумели реализовать свои грязные замыслы: "Начиная с марта 1918 года, вооружённые дашнакско-большевистские отряды и армянские националисты подвергли мирное азербайджанское население жестокому уничтожению лишь за национальную и религиозную принадлежность, людей заживо сжигали, были разрушены ценные исторические и культурные памятники, больницы, школы, мечети и кладбища. Кровопролития, совершавшиеся 31 марта и 1-2 апреля в городе Баку и в других городах и уездах Бакинской губернии, приобрели массовый характер, армянскими формированиями было безжалостно уничтожено более 30 тысяч мирных граждан. В это время в результате орудийных обстрелов были разрушены многие старинные здания, в том числе, здание Исмаилия, считающееся жемчужиной мировой архитектуры, места поклонения, значительные повреждения получили минареты мечетей Джума и Тазапир. Вслед за этим по отношению к нашим соотечественникам с особой жестокостью были совершены акты геноцида и погромы в Шамахинском, Губинском, Кюрдамирском и Сальянском уездах, в Карабахском, Зангезурском, Нахичеванском, Эриванском, Ширванском, Лянкяранском и других регионах. Во время этих событий было полностью уничтожено более 70 сёл Шемахи, убито 7000 человек. Как отмечено в исторических источниках, ещё в середине марта в Шамаху были отправлены 2000 армянских солдат и 60 машин с оружием и боеприпасами, что подтверждает заблаговременную подготовку к этому кровопролитию. Были разрушены и сожжены 122 деревни в Губинском уезде, около 40 деревень в Лянкяранском уезде, разграблено множество домов, убиты сотни невинных людей, в том числе, женщины и дети".

В заявлении отмечено, что, несмотря на прошедшие годы, эти трагические события не забыты, они оставили кровавый след в памяти нашего народа.

"После восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики и обретения возможности лучшего изучения нашего исторического прошлого постепенно выявлялись скрывавшиеся долгие годы реалии, таким образом, события, сведения о которых ранее были искажены, стали более понятными. Лишь спустя 80 лет после событий 31 марта в подписанном Президентом Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года Указе «О геноциде азербайджанцев» этим ужасным событиям была дана политическая оценка, 31 марта объявлен «Днём Геноцида Азербайджанцев» и ежегодно на государственном уровне отмечается в нашей стране. В прошлом году, с целью более полного доведения до населения страны и мировой общественности правды об этих преступлениях против человечности, на основании Распоряжения Президента Азербайджана Республики Ильхама Алиева о 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года был широко претворён в жизнь соответствующий план мероприятий", - говорится в заявлении.

Как отмечено в заявлении, в результате проведённых в течение прошлых лет расследований собраны многочисленные новые факты и документы, свидетельствующие, что география кровавых акций, осуществлённых армянскими националистами в марте-апреле 1918 года и в последующие периоды, является более обширной, а число жертв трагедии многократно больше.

"В последний период были выявлены факты массовых убийств людей в Губе, совершённых армянами во время событий 1918 года. Обнаруженные многочисленные человеческие останки и другие вещественные доказательства являются наглядным подтверждением вандализма армянских убийц во время этих событий. В качестве напоминания о массовом убийстве людей на этой территории и свидетельства почтительного отношения к их памяти, создан Губинский Мемориальный комплекс геноцида, и этот исторический памятник посещается населением нашей страны и зарубежными гостями. Некоторое время назад, во время своего визита в Азербайджан этот комплекс посетил и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл", - говорится в заявлении.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 96(1) от 11 декабря 1946 года отмечено, что геноцид, нарушая права групп людей на жизнь, является одним из самых тяжких преступлений против человечности.

В документе упоминается, что признаки преступления геноцида были определены Конвенцией «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 260(III) от 9 декабря 1948 года. В Конвенции определено, что актом геноцида являются преступные действия, совершённые преднамеренно с целью полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой, религиозной группы людей.

"В марте-апреле 1918 года армянами по отношению к азербайджанцам были совершены каждое из действий, указанных в этом документе, поэтому эти события должны быть оценены с правовой точки зрения, как геноцид. История свидетельствует, что армянские националисты и в последующем не отказываясь от своих противоправных намерений, подвергали наших мирных соотечественников жестокому массовому уничтожению, пытались скрыть совершённые ими преступления посредством фальсифицирования событий. В результате проводимой Арменией с 1988 года очередной этнической чистки, агрессивной политики были оккупированы Нагорный Карабах и находящиеся за его пределами Лачинский, Кельбаджарский, Агдамский, Джабраильский, Физулинский, Губадлинский и Зангеланский районы, являющиеся неотъемлемой территорией Азербайджана, 20 процентов земель было оккупировано, 20 тысяч сограждан лишились жизни, более миллиона человек оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, их права были в массовом порядке грубо нарушены. Во время этой оккупации армянские националисты и террористы также совершили акты геноцида и массово истребляли жителей города Ходжалы, а также сел Каркиджахан, Малыбейли, Гушчулар, Гарадаглы, Агдабан и других населённых пунктов", - говорится в заявлении.

Международное право, в том числе, известные Резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года 822, 853, 874 и 884, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 марта 2008-го года «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», Резолюция ПАСЕ от 2005 года номер 1416 и Рекомендация номер 1690, Резолюция Европейского парламента по Нагорному Карабаху от 23 октября 2013 года ещё раз подтверждают, что оккупированные Нагорный Карабах и указанные семь районов являются неотъемлемой составной частью территории Азербайджана.

"Но армянская сторона, как всегда, проявляя неконструктивную позицию, постоянно нарушает режим прекращения огня, создаёт препятствия для установления мира в регионе. Политика геноцида, направленная Арменией против азербайджанского населения, продолжается до сих пор, приводя к гибели мирных людей, в том числе и детей. Безнаказанность лиц, совершивших подобные деяния, противоречит принятым мировым приоритетам, принципам ООН, Целям устойчивого развития. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилагает постоянные усилия для прекращения продолжающейся около 30 лет оккупации и урегулирования конфликта мирным путём в соответствии с международными правовыми нормами и принципами в рамках обеспечения территориальной целостности нашей страны, постоянно представляет вниманию авторитетных международных организаций необходимость вывода оккупационных сил с захваченных земель Азербайджана, возвращения вынужденных переселенцев в их родные очаги, и это нашло отражение в соответствующих решениях этих структур. Однако, несмотря на четыре постановления Совета Безопасности ООН и решения Организации Исламского Сотрудничества, ПАСЕ, Движения неприсоединения и других международных организаций, Нагорно-Карабахский конфликт по сегодняшний день не нашёл своего решения в рамках норм и принципов международного права, в пределах признанных на международном уровне границ территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Таким образом, с глубокой скорбью о жертвах этого геноцида, совершённого в 1918 году, о наших шехидах, руководствуясь вышеуказанным, а также нормами и принципами международного права, призываю каждое из государств и полномочных международных структур во имя справедливости признать действия, совершённые против азербайджанцев 31 марта 1918 года, как акт геноцида, поддержать нашу справедливую позицию, укрепить солидарность и сплотить усилия в этом направлении. Настоятельно заявляю, что этим тяжким преступлениям против человечности должна быть дана политико-правовая оценка в международном масштабе, как акту геноцида, совершенному Арменией, должны быть применены санкции, должны соблюдаться требования международных документов. Территориальная целостность Азербайджана, нарушенные права наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, должны быть восстановлены, пленные и заложники должны быть освобождены и возвращены в свои родные очаги, преступники, лишившие жизни безвинных мирных людей, должны быть представлены к ответу перед справедливым судом и понести наказание", - говорится в заявлении омбудсмена.

Обращение направлено Генеральному Секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному Комиссару ООН по правам человека, Верховному Комиссару ООН по правам человека, Верховному Комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, в ЮНИСЕФ, в ЮНЕСКО, руководителям Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, Международному и Европейскому Институтам Омбудсменов, в Ассоциацию Азиатских Омбудсменов, в Организацию Исламского Сотрудничества и Ассоциацию Омбудсменов государств-членов этой организации, в Европейскую Сеть Омбудсменов по Правам Детей, Международному Бюро Мира, омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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