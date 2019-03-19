Распоряжение о помиловании - еще один пример политики гуманизма Президента Ильхама Алиева - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Подписанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании – еще один пример гуманной политики главы государства.

Об этом во вторник сказал журналистам вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Али Ахмедов напомнил, что распоряжение о помиловании затронуло более 400 осужденных.

«Это говорит о большой гуманности Президента Азербайджана. Глава государства, помиловав лиц, лишенных свободы за совершение различных противоправных деяний, подарил радость их семьям. Это не первое такое распоряжение, такие распоряжения подписывались неоднократно. Целью правительства Азербайджана является не наказание заключенных: государство лишь хочет отвадить этих лиц от выбранного ими неправильного пути, соблюдая верховенство закона. Если эти люди осознали свою ошибку, Президент проявляет гуманизм и подписывает распоряжение об их помиловании», - отметил вице-премьер.

Али Ахмедов также прокомментировал заявление помилованного экс-министра здравоохранения Али Инсанова.

«Одним из помилованных лиц является Али Инсанов. Президент, помиловав его, продемонстрировал гуманизм. С сожалением хотелось бы отметить, что Али Инсанов после освобождения на свободу дал совсем иное заявление. Человек, освобожденный на свободу благодаря гуманизму Президента, не должен был поступать таким образом», - добавил вице-премьер.

По его словам, среди освобожденных на свободу есть лица с различным мировоззрением, все они высоко оценили распоряжение о помиловании.

“Это, как минимум, человеческий долг. Если в отношении тебя сделали доброе дело, проявили гуманизм, то нужно благодарить за это. Но мы не увидели этого от Али Инсанова», - добавил вице-премьер.

Ахмедов также добавил, что ни одна международная организация или государство не просили правительство Азербайджана освободить Инсанова, не подавали никакого ходатайства.

«Видимо, Али Инсанов, несмотря на помилование, не исправился. Очень сожалею об этом. Думаю, Али Инсанов поймет свою ошибку. Он должен сделать выводы из совершенных ошибок. Он должен оценить гуманизм Президента Азербайджана. Если он не в состоянии этого сделать, то это говорит о том, какими качествами он обладает», - сказал вице-премьер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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