Президент Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу

24 марта 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье направил поздравительное письмо Президенту Греции Прокопису Павлопулосу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Греции – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.

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