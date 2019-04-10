Азербайджанский народ высоко оценивает деятельность Президента Ильхама Алиева, проводимые им реформы - эксперт

10 апреля 2019 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Результаты опроса, обнародованного французским Институтом социологических исследований Opinion Way относительно деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева за последний год, с одной стороны расценивается как документ, предоставивший миру исчерпывающую информацию об Азербайджане, с другой - важен как доказательство внимательной оценки азербайджанским народом внутренней и внешней политики, проводимой главой государства.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По словам Гулиева, результаты опроса показали, что азербайджанский народ высоко оценивает деятельность Президента Ильхама Алиева за последний год, и проводимые им реформы: «То, что более 80 процентов респондентов считают устойчивую и продолжительную стабильность в стране как непосредственный результат деятельности Президента, доказывает, что опорой этой стабильности действительно является единство народа и Президента.

Эксперт отметил, что эта реальность в лице Азербайджана может стать примером и для других стран, где стабильность отсутствует. «Результаты опроса подтверждают, что директивно-правовая и реформаторская деятельность Президента в борьбе с такой сложной и тяжелой проблемой как коррупция, дают серьезный результат, и могут привлекать внимание общества. Результаты опроса также подтверждают реальность рейтинговых показателей ряда международных агентств, оценивших процессы в Азербайджане. Опрос доказал, что широкий социальный пакет Президента Азербайджана - одно из направлений деятельности, действительно ожидаемого и высоко оцененного обществом», - подчеркнул Гулиев.

По словам эксперта, мнение населения о внешней политике Азербайджана, к которому пришли около 90 процентов опрошенных, еще раз доказало, что главной ее целью является решение нагорно-карабахской проблемы, наиболее болезненной проблемы азербайджанского народа, и народ полностью поддержал политику главы государства в этом направлении: «Опрос стал посланием миру о том, что азербайджанский народ всегда будет поддерживать позицию главы государства».

Главный редактор газеты добавил, что опрос французского Института социологических исследований Opinion Way еще раз доказал историческую значимость деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, то, что лидер, одновременно проводящий широкие реформы, который ведет борьбу с коррупцией, динамично развивает регионы страны, переходит на новую экономическую модель действительно на высоком уровне оправдал данные им предвыборные обещания.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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