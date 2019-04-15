В Азербайджане учреждена президентская пенсия для ветеранов войны (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:58)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ "Об учреждении пенсии Президента Азербайджана для ветеранов войны".

Согласно указу, для ветеранов войны учреждается пенсия Президента Азербайджана в размере 80 манатов.

Указом определено, что учрежденная президентская пенсия выплачивается лицам, получавшим до первого апреля 2019 года социальные пособия за коммунальные, транспортные и другие услуги, взамен этого социального пособия, участникам войны, получающим трудовые пенсии и отслужившим в составе боевой армии (за исключением ветеранов Великой Отечественной войны), а также военнослужащим, выполнявшим воинские обязанности в стране, в которой велись боевые действия, взамен прибавки к страховой части трудовой пенсии.

Пенсии выплачиваются за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для расходов министерства труда и социальной защиты населения, этим же министерством.

Лицам, имеющим право как на получение учрежденной настоящим указом пенсии Президента Азербайджана, так и президентских пенсий, полагающихся лицам, имеющим инвалидность, полученную в связи с войной или событиями 20 января 1990 года, лицам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда», лицам с инвалидностью I группы, полученной в связи с общим заболеванием, болезнью в период военной службы, трудовой травмой и профессиональным заболеванием, пребыванием в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, назначается только одна из указанных пенсий - самая высокая из них.

Кабинету министров поручено в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом; в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с данным указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом, и в течение двух месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.

Части 1 и 2 настоящего указа, касающиеся учреждения и назначения пенсии Президента Азербайджана вступают в силу с первого апреля 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.