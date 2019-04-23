Али Гасанов: Резкую реакцию оппозиции понять можно - зрителей Формулы 1 как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе «Мехсул» (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - За соревнованиями Гран При Азербайджана Формулы 1 в 2018 году в целом наблюдали 94 миллиона зрителей. Напряженность и столь резкую реакцию оппозиции понять можно: зрителей Формулы 1 как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе «Мехсул».

Об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова, опубликованной на странице "İlham Əliyevin dostları" в Facebook, сообщает во вторник Trend.

Проведение соревнований Формулы 1 – это показатель авторитета, престижа государства, источник его гордости, говорится в статье.

Отмечается, что 25 лет - это очень маленький с точки зрения истории срок для строительства государства. Если геополитические и внутренние процессы протекают в спокойном русле, то этого времени может быть достаточно для формирования национального государства, однако его развитие требует больше времени и сил. Если какой-либо народ всего за 25 лет, в крайне напряженных международных и региональных условиях, сумел создать гражданское единство, опирающееся на стабильное и национальное единство, построил независимое государство, умеющее сказать свое слово в глобальных процессах, обладающее сильной экономикой, высоким международным авторитетом, ставшее политическим, экономическим и гуманитарным центром региона, то этот народ и представляющая его власть действительно достойны большой похвалы. «Ни для кого не секрет, что сегодняшняя власть в Азербайджане, опираясь на народ, построила на основе национальной воли устойчивое и день ото дня развивающееся государство, полностью себя обеспечивающее. Мы любим свое государство, основы которого были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и покорившее все возможные высоты под руководством Президента Ильхама Алиева не только за то, что это наша Родина, но и за мощь в истинном смысле этого слова. Наша мощь не только в энергетических ресурсах, благоприятной географии, но и в правильной, принципиальной, последовательной, соответствующей национальным интересам политике Президента Ильхама Алиева, превратившего все это в реальную силу. Чтобы увидеть и понять это, достаточно взглянуть на пример ряда стран, богатых природными богатствами, но не сумевших построить свое будущее. Поэтому обвинения, выдвигаемые против Азербайджана и действующей власти некоторыми лицами и организациями как внутри, так и за рубежом, бесцельны, звучат неискренне, и, естественно, не воспринимаются обществом. За что они критикуют власть? К примеру, председатель ПНФА Али Керимли на своей странице в Facebook пишет, что соревнования Формулы 1, которые в очередной раз стартуют в Баку в эти дни, "пытка", "средство, чтобы кто-то заработал деньги" и для "пропаганды власти". По его мнению, ограничение движения автомобилей в центре города из-за Формулы 1, занимающей третье место по популярности в мире среди спортивных соревнований, "нервирует людей". Естественно, это крайне неподобающий и предвзятый подход для человека, называющего себя политиком, и считающего себя лидером партии. К сожалению, некоторые не понимают истинной сути миссии оппозиционерства, и не осознают, что имеющие возможность детально наблюдать за событиями, процессами в обществе, и достаточно политически грамотные граждане Азербайджана не верят в искренность людей, которые без конца прививают пессимизм, видят все в черном свете, представляют все в соответствии со своими политическими интересами», - говорится в статье.

Али Гасанов подчеркнул, что соревнования Формулы 1 транслируются в десятках стран и имеют 500-миллионную зрительскую аудиторию по всему миру. «Это означает, что полмиллиарда людей видит современный облик Баку, визуально знакомится с нашей столицей. Безусловно, что в росте числа туристов, приезжающих в страну, велика доля этого соревнования. Кроме того, в Операционной компании Бакинского городского кольца ведут деятельность 113 постоянных работников, а по мере приближения соревнований число привлекаемых сотрудников растет, превышая примерно тысячу человек. Уверен, что более одной тысячи человек, получающих высокую заработную плату, члены их семей вовсе не разделяют пессимистичных утверждений Али Керимли. Также от этого спортивного праздника большое удовольствие получают десятки тысяч граждан, которые с интересом наблюдают за гонками, вовсе не думая о временных дорожных заторах. Статистика показывает, что за соревнованиями Гран При Азербайджана Формулы 1 в 2018 году в целом наблюдали 94 миллиона зрителей. Напряженность и столь резкую реакцию оппозиции понять можно: зрителей Формулы 1 как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе «Мехсул», - сказал он.

Помощник Президента отметил, что Гран При Азербайджана Формулы 1 вносит важный вклад в развитие волонтерского движения, создает благоприятные условия для раскрытия внутреннего потенциала молодежи, демонстрации ею своих способностей. «По статистическим данным, в 2016 году к проведению этих соревнований были привлечены пять тысяч, в последующие годы – три тысячи волонтеров. Отрадно, что молодежь с большой охотой присоединяется к волонтерскому движению, и за прошедшие четыре года число обратившихся, чтобы стать волонтерами, превысило 50 тысяч человек. Хотел бы также отметить, что наблюдается серьезный рост в числе иностранных туристов, автолюбителей, приезжающих из года в год в Азербайджан, чтобы посмотреть Формулу 1. В этом году посмотреть соревнования в Азербайджан приехали любители автоспорта из 78 стран. Но это относительный показатель. Как было уже отмечено, миллионы зрителей Гран При, транслируемого по всему миру, видят красоту Баку, часть из них в последующие годы приезжает в страну в качестве туристов», - сказал он.

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