Азербаджан оказал Йемену гуманитарную помощь

7 мая 2019 21:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с гуманитарным кризисом в Йемене и в соответствии с обращением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к странам-членам организации, этой стране была оказана гуманитарная помощь.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, вышеупомянутая помощь в качестве срочной гуманитарной помощи будет доставлена посредством Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), страдающему от гуманитарного кризиса населению Йемена.

Отметим, что по подсчетам ООН, в Йемене, переживающем самую ужасную в мире гуманитарную катастрофу, 24 миллиона жителей (80 процентов населения) нуждаются в гуманитарной помощи, а 250 тысяч человек находятся в состоянии острого голода. В стране, где находятся 3,3 миллиона вынужденных переселенцев, широко распространены разные опасные заболевания.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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