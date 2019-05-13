Антиазербайджанские силы и на этот раз ничего не добьются - депутат

БАКУ /Trend/ - В преддверии важных международных мероприятий, проводимых в Азербайджане, антиазербайджанские круги на Западе всегда начинают кампанию по очернению страны. И начало в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА очередной подобной кампании отнюдь не случайно. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Насиб Магамалиев.

Депутат подчеркнул, что общественность Азербайджана неоднократно становилась свидетелем организации таких предвзятых кампаний со стороны зарубежных антиазербайджанских кругов в преддверии важных мероприятий, и это преследует определенные цели.

«Во-первых, антинациональные силы, используя такие мероприятия, стремятся привлечь к себе внимание. Во-вторых, некоторые зарубежные силы, которые не могут смириться с развитием Азербайджана, и чьи попытки обеспечить в нашей стране свои экономические и политические интересы терпят крах, посредством таких кампаний хотят оказать давление на Азербайджан», - сказал Магамалиев

Депутат сказал, что некоторые круги акцентируют внимание на вопросах прав человека, верховенства закона.

«Однако Азербайджан неоднократно доказывал, что эти претензии безосновательны», - сказал Магамалиев.

По его словам, все это доказывает, что заинтересованные круги за рубежом обеспокоены ростом авторитета Азербайджана в мире, его превращением в экономический, политический, гуманитарный центр.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан до сих пор принял множество престижных международных соревнований, и все мероприятия были проведены на высоком уровне.

«Проведение в стране на высоком уровне конкурса песни "Евровидение", первых Европейских игр, Гран-при Формулы 1, Игр исламской солидарности и множества других международных мероприятий значительно усилило авторитет Азербайджана на международной арене и доверие к нашей стране», - добавил депутат.

Магамалиев выразил уверенность, что финальный матч Лиги Европы УЕФА пройдет на высоком уровне, меры безопасности также будут обеспечены на высоком уровне, и приезжающие в страну европейские болельщики увидят азербайджанские реалии.

Он также подчеркнул, что антиазербайджанские силы, как и всегда, и на этот раз ничего не добьются.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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