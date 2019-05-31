Хикмет Бабаоглу: Те, кто занимался политическими спекуляциями до футбольного праздника, потерпели горькое поражение

31 мая 2019 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Те, кто занимался политическими спекуляциями до футбольного праздника, потерпели горькое поражение, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, весь мир стал свидетелем высокого уровня организации в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

«Особо следует отметить меры безопасности и высокий уровень организации финального матча», - сказал Бабаоглу.

Азербайджан еще раз продемонстрировал свою способность организации и проведения международных мероприятий на высоком уровне, подчеркнул он.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси». Он завершился со счетом 4:1 в пользу «Челси». Таким образом, «Челси» стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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