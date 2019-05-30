МИД: Политизирование спорта премьер-министром Армении основано на попытках завуалировать стоящие перед ним проблемы

30 мая 2019 23:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с игроком футбольного клуба "Арсенал" сообщил собеседнику, что тот не смог принять участие в финале Лиги Европы УЕФА из-за расисткой позиции Баку.

Как сообщает Trend, министерство иностранных дел Азербайджана выразило отношение к этому вопросу.

Так, глава пресс-службы министерства Лела Абдуллаева отметила, что политизирование спорта со стороны премьер-министра Армении, который вмешивается в не свои дела, видимо, основано на попытках завуалировать стоящие перед ним внутренние проблемы такими шагами.

"У главы моноэтнического государства как Армения, которая оккупировала территории соседнего Азербайджана с применением силы и осуществила на этих территориях насильственную этническую чистку, совершила кровавый геноцид в Ходжалы нет права говорить о расизме. Это не вписывается ни в какую мораль. Мы напоминаем премьер-министру Армении, что несмотря на то, что наши земли находятся под оккупацией армянских вооруженных сил, в Азербайджане сегодня проживают десятки тысяч армян и в целом, представители разных религий и наций всегда жили и живут в мире и спокойствии в нашей стране. Также отмечу, что во время финала Лиги Европы УЕФА, за которой с завистью наблюдала Армения и каждым средством пыталась выносить ее на повестку дня, приехавшие в Азербайджан многочисленные иностранные болельщики своими глазами стали свидетелями ситуации в стране", - сказала Абделлаева.

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