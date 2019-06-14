БАКУ /Trend/ - Губернатор штата Оклахома Ребин Ститт подписал декларацию в связи со сто первой годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР), со столетием Дипломатической службы, с 25-летим сотрудничества с НАТО и продолжающейся 16 лет программой государственного сотрудничества, сообщает в пятницу Trend

В декларации говорится об объявлении Азербайджаном своей независимости 28 мая 1918 года и становлении Азербайджанской Демократической Республики, а также отмечается, что, несмотря на стремление к независимости 28 апреля 1920 году АДР была завоевана Красной Армией, и уже после распада СССР страна вновь восстановила независимость 18 октября 1991 года.

Также подчеркивается, что впервые в АДР было предоставлено избирательное право женщинам, в этот период они первыми на всем Мусульманском Востоке получили возможность выбирать и быть избранными.

Азербайджан обрел членство в ООН второго марта 1992 года и получил статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2012-2013 годах.

В декларации подчеркивается поддержка, оказанная Азербайджаном Америке в рамках совместной борьбы с терроризмом после террористического акта 11 сентября 2001 года. Также упоминается подписанная в 2003 году с Оклахомой Программа государственного партнерства и заключенные в рамках этой программы соглашения по обмену опытом по добыче нефти, природного газа.

Азербайджан обрел статус мирной, счастливой, безопасной и стабильной страны в регионе. В декларации Азербайджан позиционируется как дружелюбный и ответственный партнер, и высоко оцениваются заслуги правительства Азербайджана в энергетической отрасли.

Следует отметить, что Азербайджан сотрудничает с Национальной гвардией Оклахомы уже свыше 15 лет. Это декларация была вручена послу Азербайджана в США Элину Сулейманову со стороны представителей Национальной гвардии Оклахомы на встрече в Вашингтоне, посвященной сто первой годовщине возникновения АДР и столетию образования дипломатической службы.

(Автор: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)

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