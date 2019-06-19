Джон Болтон: США продолжат поощрять диалог между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - США продолжат поощрять диалог между Азербайджаном и Арменией по вопросу карабахского урегулирования.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в связи с предстоящими в Вашингтоне переговорами глав МИД, сообщает в среду Trend.

"Жду встреч с главами министерств иностранных дел Армении и Азербайджана позднее на этой неделе, чтобы поощрить продолжающийся между ними диалог", - написал Болтон в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, США "готовы оказать помощь в продвижении мира в регионе".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.