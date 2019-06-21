ОЧЭС: Азербайджан вновь отправил гарантийное письмо Армении - ее делегация не приехала

21 июня 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия армянской делегации в 53-м заседании Генеральной ассамблеи ПА Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку армянской стороне было направлено гарантийное письмо. Об этом сказал генсек ПА ОЧЭС Асаф Гаджиев, комментируя неучастие в заседании армянской делегации, сообщает в пятницу Trend.

Гаджиев отметил, что армянская делегация, как и всегда, заранее неоднократно запрашивала гарантийное письмо. «Оно им было направлено. Азербайджан еще раз продемонстрировал миру, что в стране созданы необходимые безопасные условия для всех», - сказал он.

Он отметил, что Армения, как и всегда, сначала запрашивает гарантийное письмо, полагая, что оно ей предоставлено не будет.

Генсек ПА ОЧЭС напомнил, что армяне неоднократно запрашивали такое письмо и в преддверии прежней Ассамблеи, проведенной в Баку. «Письмо было отправлено, но они сказали, что не получили его. Мы доказали, что письмо отправлено и его получение подтверждено армянской стороной. После этого армянская делегация признала, что письмо получено, но затерялось в канцелярии парламента. Это несерьезно, армяне играют в игры», - сказал Гаджиев.

Напомним, что вчера в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана начала работу двухдневная 53-я пленарная сессия Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. В повестке заседания торговые, технологические и экологические вопросы. Председательство в Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в ходе первого дня заседания перешло от Азербайджана к Болгарии.

Напомним, что ОЧЭС была основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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