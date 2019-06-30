Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял делегацию под руководством генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле.

На встрече было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, затронуто значение проведения в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркнуто, что данное мероприятие вызывает большой интерес в мире.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле высоко оценила вклад Азербайджана в межкультурный диалог и отметила значение проводимой в нашей стране работы по сохранению и пропаганде культурного и исторического наследия. Госпожа Одре Азуле сказала, что ЮНЕСКО поддерживает инициативу Азербайджана по учреждению Музея науки.

Коснувшись межкультурного диалога, глава государства сказал, что "Бакинский процесс" уже превратился в большую глобальную платформу и поддерживается различными международными организациями. Президент Ильхам Алиев отметил, что сохранение культурного и природного наследия в нашей стране - один из важнейших вопросов, стоящих на повестке дня.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО в области науки и образования, подчеркнуто значение проектов, реализуемых в этой области по линии ЮНЕСКО.

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