Мубариз Гурбанлы: Пропагандируя и распространяя исламские ценности, можно предотвратить религиозный экстремизм

11 июля 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Передавая истинную суть ислама будущему поколению, можно предотвратить осложнения, происходящие в мусульманских странах под религиозными лозунгами.

Об этом на II Международном симпозиуме «Исламская цивилизация на Кавказе» сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в четверг Trend.

По словам главы комитета, на Кавказе существует ряд конфликтных очагов, где кто-то пытается использовать религию: «Но в происходящих сегодня конфликтах не нужно искать религиозный фактор. За конфликтами стоят деяния групп, имеющих геополитические и экономические интересы. Ни одна из священных книг не призывает людей к войне, а наоборот, призывает их к миру. Поэтому, говоря о месте и роли исламской цивилизации на Кавказе, необходимо точно знать историю народов, проживающих в этом регионе, религию, которую они исповедуют. Создавая Общий Кавказский дом – а эта идея не нова, она существовала и раньше - можно добиться мира между народами, которые живут на Кавказе. Это придаст большой импульс для развития всего Кавказского региона. Поэтому Общий Кавказский дом может способствовать сохранению мультикультуральных ценностей».

Гурбанлы подчеркнул важность проведения исследований, связанных с исламом, потому что сегодня в мире усилилась исламофобия, все чаще встречаются случаи использования религии в негативных целях, нередко под прикрытием ислама создаются террористические группы.

Отметим, что в Баку 11-12 июля проходит II Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мубариз Гурбанлы: В Армении разрушены тысячи объектов тюркской и исламской культуры
Политика 13:54
В Баку начал работу II Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе» (ФОТО)
Общество 12:09
Мубариз Гурбанлы: Идеология азербайджанства сочетает в себе все исламские ценности
Политика 10 июля 17:10
Мубариз Гурбанлы: Местные муниципалитеты, как отвечают за кладбища, так и управляют ими
Общество 10 июля 15:43
Мубариз Гурбанлы: Армяне питают ненависть не только к евреям, но и к другим народам
Политика 10 июля 14:42
Мубариз Гурбанлы: Оказание поддержки Фонду помощи ВС Азербайджана - долг каждого гражданина
Общество 4 июля 13:40
Лента новостей
Обнародована стоимость экспорта продукции турецкой оборонной промышленности в Азербайджан
Турция 14:13
Казахстан и Германия договорились о продлении срока сотрудничества по подготовке кадров
Бизнес 14:11
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 14:10
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Другие страны 14:01
Мубариз Гурбанлы: В Армении разрушены тысячи объектов тюркской и исламской культуры
Политика 13:54
Туркменистан обнародовал данные геологоразведочных исследований
Энергетика 13:43
Туркменистан объявил тендер по ремонту силовой турбины
Тендеры 13:43
Волшебное дефиле в Баку, или Когда любовь не знает границ (ФОТО)
Стиль 13:41
Новруз Мамедов: Инвестированные в экономику Азербайджана $2,8 млрд являются показателем позитивной динамики развития
Политика 13:41