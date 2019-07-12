Азербайджан продолжает успешно сотрудничать с зарубежными структурами по борьбе с коррупцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и рекомендациям Президента Ильхама Алиева прокуратура Азербайджана продолжает плодотворную работу в сфере налаживания деловых связей с прокуратурами, специализированными антикоррупционными и другими органами уголовного преследования ряда стран, а также с международными организациями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

В этих рамках были налажены связи по взаимному сотрудничеству с Независимой службой по борьбе с коррупцией Монголии.

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