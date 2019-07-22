Мубариз Гурбанлы: Связи между Азербайджаном и Китаем развиваются по нарастающей

БАКУ /Trend/ - Связи между Азербайджаном и Китаем развиваются по нарастающей.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на конференции на тему «Идея социализма Си Цзиньпиня, характерная для Китая нового времени», сообщает в понедельник Trend.

Гурбанлы напомнил, что Китай - одна из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

«Дипломатические отношения между Азербайджаном и Китаем были установлены в 1992 году. Взаимные визиты между двумя странами способствовали подписанию различных документов, на основе которых укрепляется сотрудничество между двумя странами. Китай и Азербайджан - стратегические партнеры. В то же время, Китай всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, и его позиция остается неизменной», - подчеркнул Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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