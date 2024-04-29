Назван размер уставных фондов структур Госагентства водных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назван размер уставных фондов Службы региональной мелиорации, Объединенной службы водоснабжения крупных городов, Научно-исследовательского института воды и мелиорации, Дирекции строящихся объектов, Проектного института водно-мелиоративного комплекса, подведомственных Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Trend, это отражено в уставах упомянутых учреждений, утвержденных сегодня Кабинетом министров Азербайджана.

Так, уставный фонд Службы региональной мелиорации составляет 5 826 007 294 маната, Объединенной службы водоснабжения крупных городов - 2 400 427 052 маната, Научно-исследовательского института воды и мелиорации - 9 617 070 манатов, Дирекции строящихся объектов - 59 981 манат, Проектного института водно-мелиоративного комплекса - 2 502 650 манатов.

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