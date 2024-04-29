Обнародованы направления деятельности Службы региональной мелиорации

БАКУ /Trend/ - Служба региональной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана будет иметь девять направлений деятельности.
Как сообщает Trend, это отражено в уставе учреждения, утвержденном Кабинетом министров Азербайджана.
Согласно документу, это следующие направления деятельности:
- вносить предложения в Агентство касательно формирования государственной политики в соответствующей области и участвовать в реализации этой политики;
- обеспечение эксплуатации мелиоративных и ирригационных систем, находящихся в государственной собственности, систем питьевого водоснабжения, находящихся на балансе систем обработки и сброса дождевых и сточных вод;
- предоставление услуг в области мелиорации и ирригации;
- осуществлять в районах и городах страны (кроме крупных городов) деятельность в области сбора, переработки, транспортировки и снабжения водой из источника, а также оказывать услуги по водоснабжению потребителей в бытовых (хозяйственных), питьевых, производственных и иных целях, услуги по сбросу сточных и дождевых вод;
- осуществлять регулярный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на балансе;
- осуществлять мероприятия в области эффективного, экономичного использования водных ресурсов и предотвращения потерь воды;
- участие в обеспечении водной безопасности;
- обеспечение развития соответствующей области;
- осуществлять деятельность в иных направлениях, определенных настоящим Уставом.
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