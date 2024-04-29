Обнародованы направления деятельности Службы региональной мелиорации

БАКУ /Trend/ - Служба региональной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана будет иметь девять направлений деятельности.

Как сообщает Trend, это отражено в уставе учреждения, утвержденном Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно документу, это следующие направления деятельности:

- вносить предложения в Агентство касательно формирования государственной политики в соответствующей области и участвовать в реализации этой политики;

- обеспечение эксплуатации мелиоративных и ирригационных систем, находящихся в государственной собственности, систем питьевого водоснабжения, находящихся на балансе систем обработки и сброса дождевых и сточных вод;

- предоставление услуг в области мелиорации и ирригации;

- осуществлять в районах и городах страны (кроме крупных городов) деятельность в области сбора, переработки, транспортировки и снабжения водой из источника, а также оказывать услуги по водоснабжению потребителей в бытовых (хозяйственных), питьевых, производственных и иных целях, услуги по сбросу сточных и дождевых вод;

- осуществлять регулярный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на балансе;

- осуществлять мероприятия в области эффективного, экономичного использования водных ресурсов и предотвращения потерь воды;

- участие в обеспечении водной безопасности;

- обеспечение развития соответствующей области;

- осуществлять деятельность в иных направлениях, определенных настоящим Уставом.

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