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На границе между Азербайджаном и Арменией установлено 35 пограничных столбов

Политика Материалы 29 апреля 2024 18:04 (UTC +04:00)
На границе между Азербайджаном и Арменией установлено 35 пограничных столбов

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов.

Как передает Trend, работа экспертных групп двух государств продолжается.

Напомним, что на основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 26 апреля 2024 года было выполнено около 35 процентов намеченных работ, установлено 28 пограничных столбов.

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