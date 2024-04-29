Правительство Турции готово поддержать дальнейшее развитие исламского финансирования - Мехмет Шимшек

ЭР-РИЯД /Trend/ - Правительство Турции готово поддержать дальнейшее развитие исламского финансирования внутри страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек, выступая на панельных дискуссиях, состоявшихся в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

«Исламское финансирование как канал широко доступно гражданам Турции. Существует ряд финансовых учреждений, которые предоставляют эти услуги. Но, конечно, традиционное финансирование доминирует. В прошлом мы очень старались понять, сможем ли мы улучшить предлагаемые продукты, посмотреть, сможем ли мы помочь этим учреждениям играть более важную роль», — сказал он.

Министр отметил, что все государственные банки имеют дочерние компании, предоставляющие услуги исламского финансирования.

«Конечно, мы тесно работаем над улучшением предлагаемых продуктов, чтобы повысить доверие к этим учреждениям. Это обусловлено спросом. Да, предложение имеет значение. Но я думаю, - что касается правительства, что касается нормативно-правовой базы, - мы старались изо всех сил. Финансовые учреждения должны разрабатывать дополнительные продукты, продвигать эти продукты и убеждать общество в том, что у них есть более качественные сервисные продукты», — пояснил Шимшек.

Он отметил, что это во многом обусловлено рынком.

«Но что касается нашей политики, мы, конечно, видим интерес к диверсификации, поскольку исламское финансирование имеет свои уникальные особенности, и, следовательно, мы видим преимущества в расширении структуры финансирования. Я считаю, что дальнейший прогресс требует институциональных усилий, и если мы можем чем-то помочь с точки зрения регулирования и прочего, мы, конечно же, поддержим это», — заключил Шимшек.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - «Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание». Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участницах.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.