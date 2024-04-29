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Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой Европы

Общество Материалы 29 апреля 2024 18:21 (UTC +04:00)
Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой Европы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем на греческом острове Родос.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в последнем, 10-м туре она сыграла вничью с представительницей Грузии Нино Бациашвили. Этот результат увеличил очки Ульвии Фаталиевой до 8,5, и азербайджанский гроссмейстер стала недосягаемой для своих соперниц.

Европейский шахматный союз проводит индивидуальный чемпионат Европы среди женщин с 2000 года. Ульвия Фаталиева вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль в этом первенстве.

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