Особая служба государственной охраны Азербайджана отмечает 26-летие

БАКУ/Trend/ - Сегодня исполняется 26 лет со дня создания Особой службы государственной охраны Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, Особая служба государственной охраны (ОСГО) была учреждена 23 августа 1993 года. Служба - особая воинская часть, подчиняющаяся непосредственно Президенту Азербайджана. Основные обязанности Службы - обеспечение безопасности Президента Азербайджана, объектов государственной охраны, а также глав государств и правительств зарубежных стран во время нахождения в Азербайджане, организация и обеспечение охраны объектов Исполнительного аппарата Президента Азербайджана, Милли Меджлиса (парламент), Конституционного суда, министерства иностранных дел и Центрального избирательного комитета

Как субъект контрразведывательной деятельности, служба осуществляет оперативно-розыскную работу в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, организует президентскую и особую связи. Также создание и деятельность интернет-сети государственных органов осуществляется Особой службой государственной охраны. Служба с 2003 года организовывает и обеспечивает безопасность экспортных нефте- и газопроводов, проходящих через сухопутную часть Азербайджана.

ОСГО прошла нелегкий путь боевой славы. В военных операциях за территориальную целостность Азербайджана также принимали участие, и проявляли героизм ее военнослужащие. В боях за освобождение наших земель от вражеской оккупации 13 бойцов ОСГО стали шехидами, 21 пропал без вести, а 55 - получили ранения. указом Президента Азербайджана от 15 января 1995 год военнослужащему ОСГО командиру полка Национальной гвардии майор Гусейнов Афган Гарахан оглу за проявленные доблесть и отвагу было посмертно присвоено звание Героя Азербайджана, а сержант Гаджиалиев Джамал Шакирович, также посмертно, награжден медалью "За военные заслуги”.

Согласно распоряжениям главы государства, от 21 августа офицеру ОСГО присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта, другому - генерал-майора, а также десятки военнослужащих награждены орденами и медалями "За службу Отечеству" 3-й степени, "За Родину", "За мужество", "Терегги" и "За военные заслуги".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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