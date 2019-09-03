Посол Франции завершила дипломатическую миссию в Азербайджане

3 сентября 2019 23:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Франции Аурелию Бушез по случаю завершения ее дипломатической миссии в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Посол выразила благодарность за поддержку, оказанную ей в период ее дипломатической деятельности, и подчеркнула, что Азербайджан, который является ведущей страной региона - основной партнер Франции в регионе. Была отмечена значимость проектов в области энергетики и связи, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана. Бушез также сказала, что в результате политики, проводимой Президентом Азербайджана по диверсификации экономики, Азербайджан превратился из традиционной нефтяной страны в страну, где развивается ненефтяной сектор.

Мамедъяров отметил, что связи между странами успешно продолжаются, и добавил, что обмен взаимными визитами придал импульс для еще большего углубления отношений. Министр также коснулся последней ситуации в связи урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул, что озвученные политическим руководством Армении необоснованные заявления служат росту напряженности в регионе.

Во время встречи стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Францией в сферах политики, экономики, культуры, науки и образования, энергетики, сельского хозяйства и других сферах.

Министр пожелал послу успехов в ее дальнейшей деятельности.

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