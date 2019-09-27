Гутерриш: ООН всегда готова вносить свой вклад в мирный процесс в нагорно-карабахском конфликте (ФОТО) (версия 2)

27 сентября 2019 22:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, генсек, отметив, что приветствует внутренние реформы, осуществляемые в Азербайджане, просил передать его искренние приветствия и добрые пожелания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Мамедъяров поблагодарил генерального секретаря за теплый прием. Глава МИД Азербайджана пригласил генерального секретаря принять участие в следующем саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку 25-26 октября.

Министр проинформировал генсека о текущем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и недавней встрече министров иностранных дел двух стран в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметив позицию международного сообщества по урегулированию конфликта, прежде всего резолюции Совета Безопасности, министр подчеркнул необходимость выполнения Арменией требования об освобождении оккупированных территорий Азербайджана и возвращении сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома.

Гутерриш заявил, что поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта и сказал, что ООН всегда готова вносить свой вклад в развитие мирного процесса.

Стороны также обменялись мнениями по повестке дня ООН и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В конце встречи Мамедъяров подписал Книгу почетных гостей ООН.

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  • Гутерриш: ООН всегда готова вносить свой вклад в мирный процесс в нагорно-карабахском конфликте (ФОТО) (версия 2)
  • Гутерриш: ООН всегда готова вносить свой вклад в мирный процесс в нагорно-карабахском конфликте (ФОТО) (версия 2)
  • Гутерриш: ООН всегда готова вносить свой вклад в мирный процесс в нагорно-карабахском конфликте (ФОТО) (версия 2)
  • Гутерриш: ООН всегда готова вносить свой вклад в мирный процесс в нагорно-карабахском конфликте (ФОТО) (версия 2)
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Гутерриш: ООН всегда готова вносить свой вклад в мирный процесс в нагорно-карабахском конфликте (ФОТО)
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