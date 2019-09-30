В рамках Фестиваля Насими представлены скульптуры участников Международного симпозиума "Песнь в камне" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй «Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими», сообщает Trend.

В рамках цикла мероприятий 30 сентября в Археолого-этнографическом музейном комплексе «Гала» были представлены работы, созданные скульпторами в ходе IV Международного симпозиума скульптуры «Песнь камня».

С созданными в ходе симпозиума работами ознакомились исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекберов, председатель правления ОАО "Чистый Город" Этибар Аббасов, видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, деятели культуры и искусства.

В симпозиуме приняли участие 11 скульпторов из восьми стран мира. В ходе симпозиума скульпторы из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Китая, Ирана, Латвии, Румынии и России создали произведения из природных камней, посвященные 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

В беседе с корреспондентом Trend скульпторы рассказали об участии в симпозиуме, о замысле созданных произведений, выразили восхищение организацией мероприятия.

Алексей Врублевский (Беларусь): «Симпозиум, посвящен выдающемуся азербайджанскому поэту Насими, очень рад быть участником данного мероприятия. Я открыл для себя великого мыслителя и поэта, благодаря симпозиуму ближе познакомился с творчеством Насими. Меня тронула строчка из произведения Насими - «В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь…» - это очень глубоко, так родилась идея моей работы. В своей скульптуре я пытался отразить, сделать человека, но при этом, показать так, чтобы это не было что-то конечное».

Саид Ахмади (Иран): «Моя работа называется «Крыло, чтобы летать». Данная скульптура - объект из моего большого проекта, над ним я работаю уже лет десять. По всему миру есть фрагменты из этого большого проекта, который в целом называется «Мечта о небе». Моя работа, созданная в рамках симпозиума, символизирует полет, свободу. Хочу сказать, что симпозиум уникален, он объединил скульпторов из разных стран мира, позволил нам обсудить творчество Насими».

Руслан Нигматулин (Россия): «Моя работа называется «Мелодия рубаи», в ней я попытался передать форму, пластику стихосложения Насими, которая используется в рубаи. Показать лирику, переплетение одной формы с другой. Слышал о Насими, но конечно более подробно и глубоко с его творчеством познакомился благодаря симпозиуму. В нем участвуют скульпторы с разной философией, которые через свои произведения отобразили философию Насими».

Ахад Мамедов (Азербайджан): «Основная цель в моей работе отобразить творчество Насими. В своей скульптуре я показал эпоху, в которой жил Насими, и наш сегодняшний день. Я хотел продемонстрировать актуальность творчества Насими, показать насколько он был великим философом и поэтом. Поэтому моё произведение и называется «Большое возращение»».

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение воплощения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 2019 год объявлен "Годом Насими".

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

(Автор:Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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