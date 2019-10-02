Захид Орудж: Президент Азербайджана хочет видеть своих граждан сильными, и предпринимает важные шаги в этом направлении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Последние преобразования Президента Азербайджана Ильхама Алиева охватывают все сферы страны. Общественность с большим удовлетворением приняла их, в особенности, социальные и кадровые реформы.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend председатель Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж.

По словам председателя Центра, при рассмотрении последовательности задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым, становится ясно, что в первую очередь, глава государства направил все усилия на реализацию стратегических проектов в регионах: «Последние преобразования в разы отличаются от предыдущих реформ по структурному характеру, сути, охвату, целям и финансовому весу. Экономика Азербайджана составляет 75 процентов совокупной экономики Южного Кавказа. Эта 75-процентная квота проявляется во всех сферах деятельности населения. Президент Азербайджана хочет видеть свого гражданина сильным, нацелен на строительство государства с сильными гражданами, и предпринимает важные шаги на этом пути. У сильного народа бывает сильный лидер».

Председатель Центра добавил, что государство делают сильным его граждане: «Сила государства традиционно ассоциировалось с сильной армией. Но и общество должно быть активным в процессе государственного строительства, участвовать в нем. Глава государства по своему характеру, скромности, создаваемой вокруг себя атмосфере, находится в постоянном тесном контакте с гражданами, и это делает его сильным. Лидерство Президента Ильхама Алиева связано с интересами народа».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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