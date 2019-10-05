Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия активно взаимодействуют в рамках международных организаций и поддерживают друг друга в самых важных вопросах (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия активно взаимодействуют в рамках международных организаций и поддерживают друг друга в самых важных вопросах.

Об этом, в частности, во время выступления на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В первую очередь, хотел бы выразить глубокую благодарность Владимиру Владимировичу Путину за приглашение принять участие в очередном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Хотел бы отметить, что в Азербайджане с большим интересом наблюдают за деятельностью клуба. Он трансформировался в одну из важнейших международных площадок, где обсуждаются актуальные вопросы современного мира и даются рекомендации для углубления сотрудничества.

Я с большим интересом слушал выступление Владимира Владимировича, с ним согласен во всем. Единственное, что он не сказал, говоря о ситуации, которая сложилась в России на рубеже тысячелетия – это то, что главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является фактор Владимира Путина. Это правда, это должны знать все. Именно благодаря его мужеству, решительности, мудрости, патриотизму Россия вышла из тяжелейших испытаний и сегодня является ведущей мировой державой.

Сегодня у нас состоялась встреча с Владимиром Владимировичем. Наши встречи носят регулярный характер, и даже небольшой перерыв в несколько месяцев уже воспринимается нами как пауза. Отношения между нашими странами имеют стратегическое значение. Мы неслучайно называем друг друга стратегическими партнерами. Сегодня мы прошлись по очень обширной повестке дня двусторонних отношений и наметили пути дальнейшего взаимодействия. Между нашими странами существует очень активный политический диалог. Регулярные встречи глав государств и других официальных лиц способствуют углублению нашего сотрудничества. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций, традиционно поддерживая друг друга в самых важных и насущных вопросах. На июньской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где обсуждался вопрос о возвращении России в эту организацию, азербайджанская делегация в полном составе выступила и проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, и хотел бы поздравить наших коллег с тем, что это произошло. Существует положительная динамика развития торгово-экономических отношений. Мы с каждым годом наращиваем товарооборот. Это делать все сложнее, потому что в прошлом году где-то мы говорим о примерно 20-процентном росте, в этом году еще больше. Определение приоритетных направлений сотрудничества в рамках пяти "дорожных карт", безусловно, приведет к дальнейшему наращиванию торговых отношений. В Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. Азербайджанские инвестиции в Россию в размере 1,2 миллиарда долларов, российские в Азербайджан – 4,6 миллиарда. Мы здесь отстаем, но есть здесь объективные причины. Также хотел бы отметить, что нам в деле индустриализации очень помогают российские банки, которые выделили кредиты на почти миллиард долларов под проекты в реальном секторе экономики.

Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют 5 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда уже реализованы. Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении.

Также одним из важных направлений нашего сотрудничества является транспортная сфера. В 2018 году по коридору Север-Юг было транспортировано в 8 раз больше грузов, чем в предыдущий год. Объемы пока небольшие, но динамика впечатляющая. Также хотел бы отметить, что заработал коридор Север-Запад. Грузы из России через территорию Азербайджана направляются не только в южном направлении, но и в западном. Во многом благодаря тому, что мы согласовали тарифную политику, и благодаря тому, что в Азербайджане за последнее время были вложены большие инвестиции в современную транспортную инфраструктуру. Один показатель наших отношений ярче всего говорит о духе и характере отношений не только между странами, но и между народами. В прошлом году 880 тысяч россиян посетили Азербайджан. В этом году их количество уже больше. И не секрет, что туристы едут не только посмотреть достопримечательности и попробовать национальную кухню, они едут туда, где им безопасно, комфортно, где они чувствуют себя как дома. Думаю, это как раз тот случай, который и говорит о стремительном росте туризма.

Большие достижения хотел бы отметить в сфере образования. В Азербайджане действуют уже много лет филиал МГУ, а также филиал Первого Московского государственного медицинского университета. Во всех государственных вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке. Всего 25 тысяч студентов в нашей стране обучаются на русском языке, 130 тысяч школьников также обучаются на русском языке в 338 школах с русским обучением", - сказал Президент Азербайджана.

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