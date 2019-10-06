Отношения Азербайджана и России развиваются во всех сферах

6 октября 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Связи между Азербайджаном и Россией служат взаимным интересам.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), директор Института кавказоведения НАН Азербайджана Муса Гасымлы.

По его словам, отношения Азербайджан-Россия имеют широкую договорно-правовую базу. Связи между двумя странами развиваются во всех сферах - политической, торгово-экономической, военно-оборонительной, научно-технической, культурной и гуманитарной.

Гасымлы отметил, что сегодня Азербайджан и Россия - дружелюбные соседи и стратегические партнеры благодаря совместным усилиям Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина.

"Россия — наш северный сосед. Мы заинтересованы в том, чтобы она была сильной. Там живут наши соотечественники. И в Азербайджане есть русская община, в стране для них созданы все условия. Отношения Азербайджан-Россия имеют очень хорошие перспективы и потенциал далеко не исчерпан. Отношения Азербайджан-Россия имеют большой потенциал развития, который принесет выгоду обеим сторонам", - отметил Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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