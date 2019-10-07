Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Казахстана (ФОТО)

7 октября 2019 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Казахстана в Азербайджане Сержана Абдыкаримова.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, Мамедъяров поздравил Сержана Абдыкаримова в связи с назначением и пожелал послу братского Казахстана успехов в дипломатической деятельности.

На встрече стороны выразили удовлетворение в связи с развитием тесных связей между двумя странами в политической, культурной и других областях. Также была подчеркнута важность дальнейшего развития отношений между странами в экономической и торговой сферах.

Посол Абдыкаримов отметил, что Азербайджан играет в регионе ключевую роль, благодаря мудрой стратегии развития, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и которую успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, отметив значимость осуществляемых Азербайджаном энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов. Он, говорил об успехах осуществленных двумя странами совместных проектов, отметил, что деятельность в этом направлении будет продолжена.

Эльмар Мамедъяров выразил благодарность Казахстану за принципиальную позицию, беспрестанную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в международных организациях по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Посол Сержан Абдыкаримов вручил министру Эльмару Мамедъярову копии своих верительных грамот.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Казахстана (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Казахстана (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Казахстана (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Казахстана (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Казахстана (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Казахстана (ФОТО)
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