Мевлют Чавушоглу: Я лично был свидетелем необоснованных обвинений против Азербайджана в ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Нападки Запада на Азербайджан отчетливо видны, и я лично был свидетелем необоснованных обвинений против Азербайджана в ПАСЕ.

Об этом в ходе выступления в Баку на международной медиа-конференции «Тренды развития глобальных медиа: риски и возможности» сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend.

Чавушоглу отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном: «Турция всегда будет рядом с Азербайджаном. Мы боролись и будем бороться за справедливую позицию и Турции, и Азербайджана, и нацелены на объединение усилий, чтобы уверенно двигаться вперед».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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