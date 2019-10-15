Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО)

15 октября 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в церемонии поминовения видного ученого-востоковеда, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки, персонального стипендиата Президента Азербайджана Васима Мамедалиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в столичную мечеть Тезе-пир для участия в церемонии поминовения академика Васима Мамедалиева.

Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Васима Мамедалиева, от имени Президента Ильхама Алиева и от своего имени выразила им глубокое соболезнование.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО)
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