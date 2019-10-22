В Азербайджане внедрены новшества в сфере усыновления детей

22 октября 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане во время усыновления детей, достигших семилетнего возраста, при смене фамилии, отчества и имени будет учитываться мнение детей.

Как сообщает во вторник Trend, связанный с этим вопрос был отражен в изменениях в Семейный Кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Кроме этого, согласно другому предлагаемому изменению в Кодекс, место рождения усыновляемых детей старше 10 лет можно будет сменить только с их согласия.

Предложения были приняты после голосования в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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