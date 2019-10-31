В Азербайджане зарегистрированы полномочные представители партий на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - Сегодня был рассмотрен вопрос регистрации полномочных представителей ряда партий на муниципальных выборах, которые будут проведены в Азербайджане 23 декабря.

Как сообщает в четверг Trend, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был рассмотрен вопрос регистрации полномочных представителей правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), Партии гражданского единства, Партии единого народного фронта Азербайджана, партии движения национального возрождения, Партии демократического просвещения, Социал-демократической партии, партии "Умид" и партии "Ана Ветен".

Вопрос был принят после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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